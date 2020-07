Gladson anuncia que Idelcleide Cordeiro fará parte de sua gestão

Na manhã deste sábado, 18, em solenidade no quartel da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli anunciou que vai convidar a advogada Idelcleide Cordeiro, irmã do prefeito Ilderlei Cordeiro, para fazer parte da gestão dele. Não citou qual será o cargo nem a área da gestão estadual em que ela atuará.

Idelcleide que é funcionária do Estado, já atuou no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e foi superintendente do IBAMA do Acre. Foi também chefe de gabinete do irmão na prefeitura de Cruzeiro do Sul até ser presa em fevereiro deste ano na Operação Presságio, que investiga o desvio de recursos federais por meio de uma Organização Não governamental, a CBCN, que prestava serviço para o município.

Depois que foi solta, Idelcleide está proibida pela justiça, de assumir cargo na gestão do irmão, que esperava decisão do judiciário para nomeá-la como secretária de Gestão.O nome dela era cotado também para ser candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, caso Ilderlei não possa ser candidato à reeleição por causa de processo de cassação que tramita no Tribunal Regional Eleitoral.