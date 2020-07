Colisão entre carro e moto deixa motociclista com membros dilacerados na pista

O motociclista Raimundo Dias da Silva, de 31 anos, ficou gravemente ferido com a perna e o braço dilacerados, após colidir sua motocicleta com um carro no início da manhã deste sábado (18) no km 2 da rodovia AC-10, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Raimundo trafegava na sua moto na estrada, quando inesperadamente colidiu com o veículo. Com o impacto, o motociclista foi arrastado pelo carro por cerca de 10 metros. Ele sofreu dilaceração na perna esquerda e no braço esquerdo.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que conduziu Raimundo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o estado de saúde do paciente é grave, e Raimundo pode ter a perna amputada.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para o trabalho do perito. A moto foi removida e encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).