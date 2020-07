Auxílio “Enche o Bucho” do governo será pago em cartão de R$ 150 para comprar comida

O Governo do Acre já tem detalhado o auxílio emergencial estadual, que usando o Cartão Solidário, disponibiliza R$ 150,00 para compras de itens de primeira necessidade, gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais credenciados.

Além do Cartão Solidário, o governo também está disponibilizando o Cartão Acolhimento, que beneficiará as casas terapêuticas, a Fundação Betel e o Lar Vicentino, com R$ 115,00 por acolhido, para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização.

O programa irá atuar junto às secretarias municipais de assistência social, que identificarão as famílias que estão no Cad-Único e ainda não receberam auxílio emergencial ou outro benefício do governo federal.