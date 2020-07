Acre terá primeiro leilão virtual de bens apreendidos do tráfico de drogas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP), realiza, pela primeira vez, nos estados do Acre, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí, leilões virtuais para a venda de bens alienados do tráfico de drogas. Carros, motos, caminhões e sucatas poderão ser arrematados pela metade do valor de mercado.

“A chegada pioneira dos leilões nesses estados alcança a marca de 44 leilões realizados em todo o país. Até o final deste ano, pretendemos contemplar todo o país por meio da realização de 100 leilões”, afirma o secretário Nacional de Políticas Sobre Drogas, Luiz Beggiora.

A agenda de leilões também foi aberta no Ceará, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Até o final deste mês, os interessados podem dar lances para arrematar um dos 160 ativos disponíveis entre tablets, celulares, computadores, barras de ouro e diamantes. Em leilões anteriores realizados este ano, os três estados contribuíram com a venda de 607 ativos que resultou no aporte de mais de R$ 4,7 milhões.

Do total arrecadado com a venda dos bens alienados do tráfico de drogas, 40% do valor é destinado para estruturar e equipar as forças policiais responsáveis pela apreensão. O outro montante é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) que dispõe hoje de R$ 92 milhões para financiar, entre outros, projetos e ações de prevenção e de combate ao tráfico de ilícitos.

De novembro até julho, foram realizados 40 leilões, com arrecadação de R$ 16 milhões no arremate de 1.600 ativos nos seguintes estados: Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.