Acre é líder de infecção por Covid-19 em enfermeiros

Com 609 casos, o Acre lidera, na Amazônia, a incidência da Covid-19 entre os profissionais da enfermagem. O 2º lugar é ocupado pelo Estado do Amapá, onde foram constatados 601 casos. Tocantins tem apenas 1 registro.

Na Amazônia são 2.519 casos com 60 mortes confirmadas por novo coronavírus.

Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (17) e constam do Observatório da Enfermagem, a plataforma criada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) para monitorar o avanço do vírus entre os profissionais da linha de frente do enfrentamento à doença.

Do total de enfermeiros ou técnicos de enfermagem infectados no Acre, 367 profissionais –ou 60,26% -estão ou estiveram em quarentena. 11% não confirmaram para Covid-19, e 136 foram testados positivo. 30 desses trabalhadores ficaram em quarentena por suspeita da doença.

Sete não resistiram e morreram. O Ministério da Saúde, em boletim sobre a Covid-19, destacou que 173.440 profissionais de saúde foram diagnosticados com Covid-19.

Desses, 697 foram internados e 138 vieram a óbito. Devido ao alto risco de infecção a que esses profissionais estão expostos em seu dia a dia de trabalho durante a pandemia, o Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Proqualis), do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (Icict), da Fiocruz, está realizando a pesquisa ‘Segurança do profissional da área de saúde durante o enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus’, com o objetivo de avaliar o risco a que os profissionais de saúde estão submetidos e as medidas que estão sendo tomadas nos estabelecimentos para a proteção desses profissionais e seus pacientes.