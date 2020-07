Valor do bezerro em São Paulo chega a ser o dobro do Acre

Criador de gado no Baixo Acre, o ex-deputado Geraldo Maia está divulgando uma tabela com os preços do bezerro nos Estados brasileiros a fim de comparar com os valores praticados no Acre.

“Os bezerros do Acre são os mais baratos do país dificultar o comércio com outros Estados, pressiona os pequenos produtores, por necessidade, venderem seus bezerros mais baratos”, diz o ex-deputado, que também já foi secretário de Finanças na prefeitura de Rio Branco.

Por essa tabela é possível constatar que a praça de São Paulo paga quase o dobro do Acre pelo mesmo animal: em SP o bezerro é comercializado a R$ 2.350,00 por cabeça, enquanto no Acre é R$ 1.250,00.

Além da venda a preço menor, um mercado paralelo força perdas de impostos ao Estado. Essa situação deve ser debatida na Assembleia Legislativa do Acre na próxima legislatura.