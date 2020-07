Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário coleta mais de mil testes de Covid-19

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre (Sinspjac) faz uma busca ativa na coleta de mil testes de covid-19. A ação preventiva começou pelas comarcas de Rio Branco, os resultados são mapeados e acompanhados através de um aplicativo.

O presidente do sindicato, Isaac Ronaltti, explica que os testes rápidos sorológicos do tipo IgM/IgG identificam se a pessoa já teve contato com o coronavírus. Para aqueles que apresentam sintomas ou tiveram contato com pacientes confirmados para Covid-19 o exame indicado é o de RT-PCR, que aponta a presença do material genético (RNA) do vírus.

Ontem os servidores dos municípios de Feijó e Tarauacá receberam a visita itinerante e os testes do Covid-19. A equipe seguiu para a região do Juruá.

“A previsão é ultrapassarmos mil testes, um trabalho preventivo de fundamental importância para o mapeamento dessa doença invisível que tirou a vida de centenas de pessoas no Acre” concluiu Ronaltti.