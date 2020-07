Sesacre pede para que famílias evitem levar crianças para a UPA sem sintomas de Covid-19

A secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) pediu por meio de nota pública nesta sexta-feira, 17, que as famílias com crianças evitem levá-las para consulta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral sem que estejam realmente com os critérios clínicos que levem à suspeita de infecção por Covid-19.

A Sesacre alerta que é perigoso ir para a UPA com seus filhos, tendo como base apenas sintomas leves de resfriado. “Tal situação pode acarretar o inverso: de essas crianças serem realmente infectadas pelo coronavírus por ficarem expostas ao ambiente hospitalar, pelo qual já passou milhares de pessoas doentes de Covid-19”, explica a Gerente-Geral da UPA da Sobral Franco Silva, Michela Lemos.

De acordo com a Sesacre, é ideal observar o estado de saúde da criança, já que são acometidas de gripe com frequência, e só leve a UPA se ela apresentar febre. “A gerência-geral da referida UPA tem registrado alta procura por pais que acreditam que seus filhos estão infectados pelo novo coronavírus.

A UPA da Sobral informa ainda que na Baixada da Sobral existe uma unidade que é referência para casos de Covid-19, a Urap Maria Barroso, gerenciada pela Prefeitura de Rio Branco, no bairro Ayrton Senna, próximo ao Supermercado Araújo da Sobral. “Para evitar superlotação no atendimento na UPA, a Urap Maria Barroso pode, igualmente, ser procurada, mas também somente em casos de febre”, salienta o governo.