RBTrans promete estudo para aumentar frota de ônibus em circulação na pandemia

O ac24horas já mostrou mais de uma vez a insatisfação do usuário do transporte coletivo com a redução do número de ônibus em circulação atualmente.

É que por causa da pandemia, a frota foi reduzida. Como pouca gente tem respeitado o isolamento, os ônibus, além de demorarem muito, estão trafegando lotados.

A boa notícia é que a nova direção da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans está reavaliando a situação. De acordo com a superintendente do órgão, Sawana Carvalho, estão sendo realizada reuniões com presidentes e representantes de bairros, que apresentam suas reivindicações e com isso, também estão auxiliando a superintendência na identificação das demandas de linhas.

“Já sentamos com representantes da Transacreana, Universitário, Belo Jardim I e II e Judia. Depois que relatam suas necessidades, nossa diretoria de transportes inicia estudo técnico para vermos a melhor maneira de atendê-los. “Além disso, retomamos o atendimento as linhas que fazem o Judia, Seis de Agosto e Cohab do Bosque”, explicou Sawana.

A superintendente frisou que está realizando fiscalização em loco com os agentes de transporte, algumas vezes até com a presença do presidente do bairro, como foi o caso do Universitário. “Estamos trabalhando ouvindo a comunidade, então nada mais justo do que convidá-la a participar”, disse Carvalho

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Universitário, Miquéias Vasconcelos, acompanhou na manhã de hoje, 16, in loco, a fiscalização com os agentes de transportes. “Agradeço muito a RBTrans na pessoa da doutora Sawana. A equipe está aberta para tentar solucionar a problemática do transporte coletivo no nosso bairro”, agradeceu ele.

Com informações da prefeitura de Rio Branco.