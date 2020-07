ProUni: prazo para inscrição termina nesta sexta-feira (17)

“Todas as inscrições foram feitas sem problemas de servidor”

Termina nesta sexta-feira (17) o prazo para a inscrição do Programa Universidade para Todos (ProUni). Nesta edição, a segunda de 2020, estão sendo ofertadas 167.780 bolsas de estudo – entre parciais (50%) e integrais (100%) – em instituições de ensino superior privadas do país.

De acordo com a presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas (Anup), Elizabeth Guedes, não haverá prorrogação do prazo, pois “todas as metas estabelecidas foram cumpridas”. A presidente ainda explica que, apesar da pandemia, a execução do processo seletivo foi impecável.

“Nunca houve uma edição tão transparente, eficiente e sem problemas como a deste ano. Todas as inscrições foram feitas sem problemas de servidor, sem indisponibilidade de sistemas, com o site no ar em 100% do tempo”, destaca Guedes.

Após o fim das inscrições, a divulgação do resultado da 1ª chamada do ProUni ocorrerá no dia 21 de julho. A comprovação de informações da 1ª chamada será até o dia 28 deste mês e o resultado da 2ª chamada será no dia 4 de agosto.

ProUni

O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para instituições de ensino superior da rede privada. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o programa dispõe de 60.551 bolsas integrais e 7.229 bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso selecionado.

Podem se candidatar ao ProUni os estudantes que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alcançaram, no mínimo, 450 pontos, além de terem recebido nota maior que zero na redação.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil