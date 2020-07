Prazo para inscrições no Programa Universidade para Todos termina nesta sexta

Interessados em concorrer a uma das bolsas oferecidas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta sexta-feira, 17, para concluir o formulário de cadastro no portal do aluno. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para instituições de ensino superior da rede privada.

O programa dispõe de bolsas integrais e bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso selecionado. Podem participar aqueles que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alcançaram no mínimo 450 pontos. Os interessados nas bolsas não podem ter recebido nota zero na redação.

O cronograma prevê, após o fim das inscrições, a divulgação do resultado da 1ª chamada no dia 21 de julho, a comprovação de informações da 1ª chamada até o dia 28 deste mês e o resultado da 2ª chamada no dia 4 de agosto.