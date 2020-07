Pastor afirma que autoridades do Acre passaram “servir ao inferno”

O pastor e pré-candidato a vereador, Nelson da Vitória, usou o seu facebook nesta sexta-feira, 17, para emitir uma opinião pra lá de polêmica acerca das medidas implementadas para prevenir a Covid-19.

Em seu Facebook, o pastor criticou a proibição por parte do poder público municipal acerca da realização de eventos religiosos. Os cultos estão suspensos desde o dia 17 de Março no Acre.

“Quer dizer que o vírus só transmite se for nas aglomerações das igrejas? Porque temos aglomeração nos ônibus, supermercados, materiais de construção, casa lotérica e caixa econômica, mas nas igrejas não pode”, pontuou.

O pastor afirmou que a comunidade evangélica precisa está atenta para tantos acontecimentos. Segundo ele, as autoridades do País e do Acre passaram a servir ao reino do inferno.

“A Comunidade Evangélica precisa está atenta para tantos acontecimentos, o CÉU e o INFERNO são dois REINOS. Isso é fato, acredito que o INFERNO argumentou muitas autoridades do nosso País e do nosso estado para o serviço do seu reino. Os CRENTES que se cuidem”, afirmou.

O ac24horas entrou em contato com o pastor para comentar a sua publicação, mas ele afirmou que não queria se manifestar.