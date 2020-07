Padre Jairo chama N. Lima de irresponsável e fanático por espalhar fake news contra o Papa

Após ouvir do vereador N. Lima, que ontem disse na sessão online da Câmara de Vereadores de Rio Branco que “a maior liderança da Igreja Católica quer cancelar a Bíblia com o objetivo de usar um livro mais moderno, o veio do vice-reitor da Catedral de Rio Branco, padre Jairo Coelho, respondeu, em nota, o que chamou de irresponsabilidade, fanatismo religioso ou ignorância.

N. Lima disse que “estou aqui muito revoltado e decepcionado com esse tipo de ação do papa. não tem nem lógica! Anos e anos que a população do mundo inteiro vem seguindo a Bíblia Sagrada e de repente chega o papa, que se acha Deus, e quer mudar uma coisa escrita por Deus! Estou aqui muito revoltado e decepcionado com esse tipo de ação do papa”, disse.

Mesmo sendo alertado por alguns colegas que se tratava de uma fake news, o vereador não se desculpou.

A resposta da Igreja Católica foi dura. “Excelência, estamos no meio de uma pandemia. Não sei se o senhor tem acompanhado (ou talvez esteja muito ocupado procurando notícias falsas), mas todos os dias, pessoas estão morrendo aqui em Rio Branco, vítimas da COVID-19; milhares de pessoas estão passando necessidade, sem ao menos ter o que comer; centenas de pequenos empresários fecharam seus negócios; muitos bairros não têm infraestrutura mínima para garantir que as pessoas possam ao menos fazer uma higiene adequada, sem falar em tantos outros problemas que atingem o nosso povo. E o senhor preocupado em atacar o Papa, com base em notícias falsas, chamando-o de anti-Cristo? Sinto muito, mas isso é fanatismo religioso ou muita ignorância mesmo”, diz o padre.

O sacerdote diz ainda que espera que N. Lima tenha a coragem e a dignidade de se retratar publicamente, pois a ofensa não foi ao Papa Francisco, mas à toda Igreja Católica.

Leia a carta do padre Jairo Coelho na íntegra:

TRISTE, REVOLTADO, DECEPCIONADO

Caro vereador N. Lima,

Ao cumprimentar V.Exa., utilizo-me das suas palavras para manifestar a minha tristeza, revolta e decepção. A sua atitude irresponsável, ao propagar fake news contra o Papa Francisco, hoje, em sessão da Câmara Municipal de Rio Branco, transmitida ao vivo no youtube, revela que o senhor não se preocupa nem sequer em verificar a veracidade das informações que propaga, o que me dá o direito de pensar que o senhor também não se preocupa com a população que o elegeu.

Nobre vereador, talvez o senhor tenha esquecido qual é o seu papel, por isso, permita-me lembrar-lhe: enquanto vereador, o seu papel é legislar e fiscalizar a administração municipal e, o seu poder para tal se limita ao município de Rio Branco. Portanto, diferente do que o senhor vociferou, a Câmara Municipal não é o lugar adequado para espalhar mentiras e atacar pessoas, muito menos para manifestações preconceituosas, discriminantes, fundamentalistas e fanáticas.

Caro vereador, acredito ser oportuno recomendar ao senhor que verifique melhor as informações antes de disseminá-las, sob pena de incorrer em crimes de injúria, calúnia e difamação, além, é claro, do crime de intolerância religiosa, previsto no artigo 208 do código penal. Não esqueça que o senhor deve ser o primeiro a zelar pelas liberdades e, sinceramente, sua postura vai na contramão dessa sua obrigação.

Excelência, estamos no meio de uma pandemia. Não sei se o senhor tem acompanhado (ou talvez esteja muito ocupado procurando notícias falsas), mas todos os dias, pessoas estão morrendo aqui em Rio Branco, vítimas da COVID-19; milhares de pessoas estão passando necessidade, sem ao menos ter o que comer; centenas de pequenos empresários fecharam seus negócios; muitos bairros não têm infraestrutura mínima para garantir que as pessoas possam ao menos fazer uma higiene adequada, sem falar em tantos outros problemas que atingem o nosso povo. E o senhor preocupado em atacar o Papa, com base em notícias falsas, chamando-o de anti-Cristo? Sinto muito, mas isso é fanatismo religioso ou muita ignorância mesmo.

Sugiro que o senhor ao menos tenha a coragem e a dignidade de se retratar publicamente, pois o senhor não ofendeu apenas o Papa Francisco, o senhor ofendeu a Igreja Católica. O senhor ofendeu mais da metade da população do Acre. O senhor ofendeu milhões de brasileiros. O senhor ofendeu bilhões de pessoas no mundo inteiro. Não é vergonhoso admitir o erro, sobretudo, para quem sem diz tão cristão e defensor da moral e dos bons costumes.

E, já que o senhor se diz tão cristão, indico que o senhor leia a 2ª. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, na qual ele afirma: “Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão” (2Ts 3,11-12). Portanto, vereador, trabalhe em favor do povo, pense em alternativas que possam beneficiar a população, cumpra com a sua obrigação de legislador e fiscal, pois é para isso que nós lhe pagamos.

É, ilustre vereador, realmente é muito triste, muito revoltante, muito decepcionante ter que ouvir tudo o que ouvimos de alguém que foi eleito com a missão de propor leis que torne a sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. E, já que o senhor não está cumprindo com o seu papel, eu estou cumprindo com o meu de cidadão e fiscal dos nossos representantes.

Pe. Jairo Coelho