Mulheres de presos protestam por volta das visitas nos presídios

Um bom conselho nesta manhã de sexta-feira, 17, é não ir ao centro de Rio Branco. É que as mulheres e familiares de presidiários realizam uma manifestação e bloqueiam ruas do centro da capital acreana.

A reclamação é contra a proibição de visitas determinada pelo Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). O bloqueio das ruas começou cedo. Os familiares reclamam que estão desde fevereiro sem poder visitar seus familiares presos.

O IAPEN afirmou que deve investir em visitas por videoconferência, o que não é aceito pelos familiares que alegam que muitos não têm acesso à internet. As esposas e demais familiares alegam que só deixam as ruas após a chegada de algum representante do governo para negociar.