Lucas Gomes faz críticas a protesto realizado por mulheres de presos

O ex-diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) Lucas Gomes, mandou uma indireta no facebook para as mulheres e familiares de apenados que realizaram na manhã desta sexta-feira, 17, uma manifestação e bloquearam ruas do centro da capital acreana.

O movimento ocorreu em protesto à proibição de visitas aos apenados pelo Iapen. Segundo o Iapen, a suspensão ocorreu devido ao receio de que os apenados podem contrair à Covid-19.

Para Lucas, nenhuma das mães e mulheres de familiares precisariam estar fazendo protesto debaixo do sol para visitar o filho ou familiar preso, se elas tivessem aplicados educação moral e cívica de seus filhos e familiares.

“Se a dedicação e o afinco que estas senhoras usam para cozinhar, visitar ou se manifestar em favor dos detentos fossem aplicados na educação moral e cívica de seus filhos e familiares, garanto que nenhuma delas precisaria estar fazendo “protesto” debaixo do sol para visitar o filho ou familiar preso”, escreveu em seu post.