Governo publica calendário de novos pagamentos do Auxílio Emergencial

O Governo Federal definiu o calendário de pagamento da quarta e da quinta parcelas do Auxílio Emergencial, conforme portaria publicada nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União (DOU).

As datas são para as pessoas que fazem parte do grupo do Cadastro Único e dos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, autônomos e desempregados.

As parcelas serão pagas com valor integral, uma em julho e agosto, conforme o mês de nascimento do beneficiário, e a outra em agosto e setembro, seguindo a mesma lógica.

Veja aqui o novo calendário: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-442-de-16-de-julho-de-2020-267274181