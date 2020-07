Governo lança edital para beneficiar 41 famílias com pequenos empreendimentos

O governo do estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), tornou público e convoca os interessados em participar do CHAMAMENTO PÚBLICO, para cessão de uso de de 41 empreendimentos individuais no município de Cruzeiro do Sul.

Os equipamentos fazem parte de um convênio com o Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), firmado com o governo do Acre com objetivo de reduzir o desemprego por meio de fortalecimento de 41 empreendimentos individuais.

Vão ser disponibilizados para equipamentos para empreendimentos nos segmentos de alimentação e ambulantes. São 10 carrinhos para churrasco, 12 carrinhos para lanche, 04 carrinhos de cachorro quente e bebidas, 10 kits ambulante e 05 kits cozinha.

Para concorrer é preciso fazer parte do CadÚnico, já que o objetivo do programa é atender famílias de alta vulnerabilidade social e econômica, permitindo assim, que os empreendimentos que forem contemplados com a cessão do equipamento se tornem autônomos, podendo gerar nova expectativa de vida para as famílias participantes.

Mais informações sobre a documentação exigida e a ficha de inscrição podem ser obtidas por meio do Diário Oficial desta sexta-feira, 17, ou presencialmente na sede do SEBRAE em Cruzeiro do Sul, localizado na avenida Boulevard Thaumaturgo, nº 1148, Centro.