Galvez realiza teste da Covid-19 em atletas, comissão técnica e diretoria

Atendendo uma das exigências do protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também da Federação de Futebol do Acre, o Galvez, campeão acreano do primeiro turno, realizou na tarde desta quinta-feira, 16, teste da Covid-19.



Fizeram o teste sorológico, atletas, integrantes da comissão técnica e funcionários do Imperador.

Vale ressaltar que o segundo turno do campeonato estadual ainda não tem dada para começar. Já o Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Galvez é um dos três representantes do Acre ao lado do Rio Branco e Atlético, começa no início de setembro.

Com informações do blog do Chico Pontes (http://blogdochicopontes.com.br/)