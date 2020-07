Fundação Hospital do Acre tem nova comissão de ética médica

O Conselho Regional de Medicina do Acre empossou nesta 2ª quinzena de julho a nova diretoria clínica e Comissão de Ética Médica da Fundação Hospital Estadual do Acre.

Por conta do período de pandemia do novo coronavírus não foi possível realizar a cerimônia, no entanto, o termo de posse dos diretores e membros da comissão foi enviado para a unidade de saúde para assinatura.

Inscrita há quase 12 anos, a médica Janine da Silva Lima Delilo é a nova diretora clínica da unidade. “Estou satisfeita com a eleição, feliz com este desfio, porém, ao mesmo tempo, devido à pandemia que estamos vivendo, preocupada com os rumos que devemos tomar, para que o hospital venha a ser uma grande instituição de nível terciário, atendendo aos anseios da sociedade, com a máxima segurança nos atendimentos da população e dos colaboradores envolvidos na prestação de um melhor serviço de saúde. Precisamos nos unir neste momento para tratar estratégias para que possamos voltar aos atendimentos das aéreas que ainda não foram ativadas, e discutir com cada especialidade o que pode ser melhorado para que isso aconteça com muita responsabilidade”, afirmou.

A eleição para escolha da nova diretoria e membros da comissão ocorreu no último dia 28 de maio e o CRM foi representado pela conselheira Dra. Thereza Neuma. O prazo para o mandato é de 30 meses a contar do mês de julho deste ano.

A presidente do CRM, Leuda Dávalos, reforçou a importância do diretor clínico e da comissão de ética nas unidades de saúde. Segundo ela, o diretor se constitui como cargo de representação médica dentro das instituições de saúde e à comissão compete supervisionar, orientar e fiscalizar o exercício da atividade médica, entre outras questões referentes ao cuidado, transparência e segurança.