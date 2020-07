Fieac compra 6 mil testes para Covid-19 para seus colaboradores

A Federação das Indústrias do Acre anunciou a aquisição de 6 mil exames para detectar Covid-19 que serão disponibilizados a preço de custo para seus filiados em Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

O material foi comprado com recursos próprios e custou cerca de R$ 250 mil. Esses testes irão contribuir, segundo a Fieac, “significativamente na prevenção e identificação da Covid-19 nos colaboradores da indústria”.

“Vendo a necessidade e a complexidade da aquisição dos testes pelos municípios e pelo estado, de testes, e sabemos que os testes proporcionam uma identificação e um diagnóstico precoce, e com isso podemos acelerar o tratamento e evitar as internações. Essa é a ideia, fortalecer o setor produtivo, e a partir do momento que a sociedade sente essa segurança, e começa a circular, teremos nossa economia voltando ao normal”, disse o presidente da Fieac, José Adriano.