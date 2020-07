Criminosos invadem residência e homem é alvejado a tiros, no Cidade Nova

Cláudio Nascimento do Amaral, de 40 anos, foi ferido a tiros dentro de sua residência na madrugada desta sexta-feira (17). O crime aconteceu na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Cláudio estava em casa bebendo com um amigo quando, dois homens não identificados, supostos membros de uma facção, chegaram a pé, pularam o muro da residência, quebraram a janela e um dos criminosos efetuou 4 tiros. Cláudio foi atingido com um tiro no braço e outro no peito. O amigo de Cláudio saiu ileso.

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do autores do crime fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).