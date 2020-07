Covid-19 está bem perto dos índios isolados do Humaitá, denuncia ONG acreana

No Acre, das 36 Terras Indígenas, 15 já foram afetadas pelo coronavírus. Cerca de 350 indígenas que vivem nas aldeias foram testados positivo para Covid-19, conforme monitoramento realizado pela Comissão Pró-Índio (CPI) do Acre.

A confirmação dos primeiros casos na Terra Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá é ainda mais preocupante, diz a organização, pois, segundo relatos do professor indígena Jocemir Saboia, há pessoas com sintomas de Covid-19 em cinco das seis aldeias da TI, um território com presença de povos indígenas isolados, que são bem mais suscetíveis a doenças epidemiológicas.

Demarcada em 1996, a TI Kaxinawá do Rio Humaitá está localizada no município de Feijó e possui uma área de 127.383 hectares. Com 99% de cobertura floresta, o território está situado às margens do Rio Humaitá, afluente do Rio Muru.

Os Huni Kuin compartilham o seu território com povos indígenas que vivem em isolamento voluntário, conhecidos por Isolados do Humaitá, que foram localizados pela primeira vez em 1989 pela Frente de Proteção Etnoambiental Rio Envira da Funai.

Estima-se que são os mais numerosos da região. Suas malocas e roçados se encontram nas terras firmes e altas nos divisores de água entre os rios Humaitá e Muru.