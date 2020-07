Chef de cozinha nascido no Acre chega à final de programa de culinária na Globo

O acreano Júnior Marinho fez bonito nas semifinais do programa Mestre do Sabor, da Rede Globo de Televisão ao conseguir, na noite desta quinta-feira, 16 , chegar a final da segunda temporada do programa.

Aos 29 anos, Júnior nasceu em Rio Branco e fez faculdade de direito e publicidade antes de decidir que queria cursar gastronomia.

No fim de 2018, conseguiu abrir seu próprio restaurante em Goiânia, onde mora. Atualmente, o Juá, nome de seu restaurante, é considerado um dos melhores da alta gastronomia da capital goiana e é especializado em comida brasileira, com foco em ingredientes do Norte e Nordeste.

O chef acreano vai disputar o título do programa na próxima semana. Estão com ele na decisão os chefs Ana Zambelli, Dário Costa e Serginho Jucá.