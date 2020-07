Alunos e servidores do Ifac espalham mensagens de força e esperança

Estudantes e servidores do campus Rio Branco encamparam um projeto para elevar a moral e a autoestima das pessoas e estão espalhando amor, positividade e carinho através de postagens nas redes sociais.

A ação, que integra o projeto de extensão Ifac Amarelo, se chama “Ostra feliz não faz pérola” e é coordenada pela servidora Vanessa Paskoali.

As mensagens, desenhos e letterings são divulgados todos os dias, no perfil do Ostra Feliz, no Instagram.

Iniciativas semelhantes tem sido realizadas por vários segmentos sociais em todo o País. A tentativa é de elevar o moral das pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.