Agência de Águas retoma Monitor de Secas para acompanhar a estiagem no país

A Agência Nacional de Águas instituiu nesta sexta-feira (17) o Programa Monitor de Secas, mais um instrumento para acompanhar a situação climática do País.

Regularmente, a ANA retoma o Monitor de Secas, que é um processo de acompanhamento regular e sistemático da situação de seca nos Estados do Brasil, baseado em evidências, com indicadores que refletem o curto prazo (3, 4 e 6 meses anteriores) e o longo prazo (12, 18 e 24 meses anteriores).

Sua materialização acontece mensalmente por meio do Mapa do Monitor de Secas, que consolida a visão da situação da seca considerando os dados disponíveis até o último dia do mês anterior, o que permite analisar a evolução do fenômeno.