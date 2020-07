Acre completa quatro meses de pandemia desde o primeiro caso

O Acre completa neste dia 17 de julho quatro meses desde que os três primeiros casos de coronavírus foram oficialmente registrados pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Em cerca de 120 dias, apenas uma região saiu da fase de emergência da epidemia de Covid-19, que foi o Vale do Juruá. Dois dias antes de fazer mais 30 dias da pandemia nessa semana, foram 10 mortos confirmados em apenas um dia por conta da doença, totalizando 447 vítimas fatais. Os contaminados já somam 16.865, com chance de chegar aos 17 mil ainda nesta sexta-feira.

Enquanto o poder público enfrenta as dificuldades de manter o sistema de saúde funcionando e driblando o colapso de atendimento diariamente, a classe econômica tenta encontrar meios de garantir a subsistência dos pequenos, médios e grandes empresários em meio à crise catastrófica provocada pelo vírus. Inicialmente, os empresários apontavam falhas no governo por falta de incentivos e planejamento de retomada da economia local. Hoje, diversas reuniões são realizadas conjuntamente aos representantes do Estado para chegarem a um consenso de quando e como é melhor para reabrir, de fato, o comércio.

Nas últimas semanas, o Acre alcançou posições positivas e esperançosas com relação à redução de óbitos pela doença. Entretanto, voltou nesta semana a compor o grupo de estados onde as mortes voltaram a subir em decorrência de complicações da Covid-19. Apesar da pouca expectativa sobre a saída da fase de emergência das demais regiões, o governo do Acre já vem tratando algumas questões, como a situação do segundo semestre do ensino e uma possível retomada das aulas presenciais na rede pública e privada de ensino.

Nesta sexta, o estado tem 257 internações de pessoas com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em hospitais monitorados na rede pública e privada. No total, 222 já estiveram em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), 50 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 183 com teste de Covid-19 confirmados e 207 em leitos clínicos/pediátricos e/ou obstétricos. A taxa de leitos de UTI ocupados está em 78,6%.

Só nessa semana, foram dois encontros nesse sentido. O primeiro entre o vice-governador Major Rocha e representantes do sindicato das escolas particulares e o segundo nessa quinta-feira, 16, onde o governador Gladson Cameli tratou com representantes da Educação sobre o possível retorno às aulas presenciais, o quadro de professores permanentes e provisórios, processo seletivo dos professores indígenas, merenda escolar, uniformes escolares e questões burocráticas de repasses de recursos.

Em 120 dias de epidemia, o Acre contabiliza 9.673 altas médicas e quase 40 mil pessoas avaliadas por exames. Destes, 22.837 apresentaram resultado negativo para a doença. Cerca de 215 exames ainda estão em análise no laboratório Charles Mérieux. Na próxima semana, deve haver um novo balanço da situação da pandemia no estado e, de acordo com a avaliação do comitê Pacto Acre sem Covid e do governo do Estado, novas cidades poderão sair ou não da fase vermelha (emergência) e migrar para a fase laranja, podendo ou não reabrir estabelecimentos dentro dos critérios de biossegurança.