50 empresas do Acre pedem empréstimo para manter atividades na pandemia

Cerca de 50 empresários procuraram o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae) para participar da Semana do Crédito.

Os consultores analisarão caso a caso e orientarão qual a melhor linha de crédito para acessar nos bancos públicos e privados. “A nossa campanha que busca orientar o setor empresarial que passa por dificuldades financeiras vai até a próxima sexta-feira, dia 23”, observou o gerente de atendimento do Sebrae, Cláudio Roberto Araújo, em entrevista à Tribuna do Acre.

A ação tem como meta atender cerca de 150 micro e pequenas empresas no estado é o resultado de um esforço conjunto da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), sindicatos industriais e o Sebrae que estão juntos para ajudar as empresas acreanas a terem acesso as linhas de crédito emergencial.