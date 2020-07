UPA do Segundo Distrito reduziu até 40% na demanda de atendimento em Rio Branco

A primeira e principal unidade referência no atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus em Rio Branco, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Segundo Distrito, apresenta uma redução na procura por atendimento já há alguns dias. A informação foi dada por um dos médicos plantonistas da unidade durante entrevista ao Jornal do Acre, na Rede Amazônica.

O fluxo de pessoas que procuram ser atendidas no local já reduziu de 30% a 40%, segundo o médico Charles Souza, que atende desde o período de pico da contaminação do vírus na capital acreana. Mesmo assim, a UPA continua fazendo atendimento àqueles que ainda procuram a unidade.

O atendimento é feito a pessoas que apresentam sintomas da Covid-19, como tosse, febre, dor cabeça. Após passar pela consulta médica, são direcionadas para realizar o exame, podendo ser sorológico ou PCR, por meio do swab.

Além de uma provável queda de contaminados por dia, a triagem dos pacientes recebeu reforço das unidades de saúde da prefeitura de Rio Branco, o que também pode ter influenciado na diminuição da demanda na UPA, que é a unidade referência da capital.

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontou que o Acre teve 193 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Com isso, o número total de acreanos com a doença chegou a 16.672. Também foram confirmadas 10 novas mortes provocadas pela Covid-19. O número de óbitos salta agora para 446. As últimas mortes confirmadas são de 5 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 45 e 80 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Porto Acre, 3 de Cruzeiro do Sul e 1 de Mâncio Lima.