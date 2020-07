Universidade Federal do Acre oferta mais 450 bolsas de auxílio para estudantes

Preocupado com a situação de muitos de seus alunos, a Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), divulgou nesta quinta-feira, 16, um novo edital para concessão do auxílio alimentação emergencial (AAE) destinado aos alunos da instituição.

Os acadêmicos que se inscreveram em editais anteriores terão o benefício prorrogado, segundo a instituição.

O novo edital atende os estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica, objetivando minimizar os efeitos decorrentes da suspensão das atividades dos Restaurantes Universitários, de maneira a contribuir para a manutenção da necessidade básica de alimentação.

Serão ofertadas 450 bolsas. Sendo 300 para alunos do Campus Rio Branco e 150 para o Campus do Cruzeiro do Sul. O valor do auxílio é de R$ 200,00.

O auxílio será pago pelo período de cinco meses, a contar do mês de agosto de 2020, podendo ser prorrogado, enquanto durar o período de pandemia do Covid-19 e a consequente suspensão das atividades dos Restaurantes Universitários da Ufac.

As inscrições serão efetivadas pelo link www.sistemas2.ufac.br/qsru com o preenchimento do questionário socioeconômico, a partir desta sexta-feira, 17, das 8 horas até o dia 24 de julho de 2020 às 22h.

Para mais informações, clique aqui.