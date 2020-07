Ufac oferece ajuda psicológica para quem está sentindo efeitos do isolamento social

Os períodos de crise na sociedade desencadeiam uma série de desgastes mentais e físicos que pode deixar ainda mais difícil a superação desses momentos de incertezas. O isolamento social e a inusitada ideia da proximidade da morte com a pandemia da Covid-19, têm gerado uma legião de pessoas sofrendo com crises de estresse, ansiedade e depressão.

Diante da necessidade de apoiar a população com serviços relacionados à saúde mental, estudantes e profissionais do curso de Psicologia da Ufac criaram um site que oferece vários tipos de atendimentos à comunidade, bem como informações a respeito do novo coronavírus.

O site Cuide-se: Atenção Psicossocial diante da Pandemia da Covid-19 traz vários projetos elaborados pelos(as) professores(as) e psicólogos(as) Andreia Alves, Leandro Rosa, Patrícia Yano, Madge Porto, Patrícia da Silva, Rafael Auler e alunos(as) do curso, todos relacionados ao momento atual, tratando do enfrentamentos de diversos tipos de sofrimento ocasionados pela pandemia da Covid-19.

O medo e as incertezas relacionados ao futuro atingem todas as pessoas no mundo, independente de classe social, religião, raça ou etnia e a maior preocupação dos elaboradores dos projetos é promover um apoio psicossocial ao maior número de pessoas possível por meio das Redes de Saúde Mental e Socioassistenciais.

Um dos professores responsáveis pelos projetos, prof. Dr. Leandro Rosa, esclarece os principais pontos e objetivos do site.

“Com a união e colaboração de estudantes e profissionais conseguimos unir informação e apoio psicossocial a diferentes grupos e comunidades: pessoas em vulnerabilidade social, mulheres, migrantes, indígenas, idosos, pessoas em luto, movimentos sociais, entre outros”, diz Leandro.

Qualquer pessoa que esteja com excesso de angústia e de preocupação e perceba que não está conseguindo superar as adversidades não precisa ter vergonha de pedir ajuda. É preciso estar alerta aos sinais de problemas e desgastes da saúde mental.

No site as pessoas podem contar com os seguintes serviços em links disponíveis a todos:

– Redes de Saúde Mental;

– Ações socioassistenciais;

– Serviços de informação sobre o coronavírus (Covid-19)

– Lugares para recorrer em momentos de crise de saúde mental;

– Como colaborar com projetos e ações contra a Covid-19;

– Outros projetos da Psicologia da Ufac;

– Dúvidas sobre o Auxílio Emergencial.

Quem tiver interesse em um dos serviços de psicologia da Universidade Federal do Acre, pode acessar o link aqui.