Troca de tiros entre membros de facções rivais deixa um ferido, no Bahia Velha

Mais uma tentativa de homicídio foi registrado na capital. José Carlos Silva de Souza, de 20 anos, foi ferido a tiros no final da tarde desta quinta-feira (16) na rua Blumenau, no bairro Bahia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, José Carlos e um detento foragido que era monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como Fábio, em posse de uma arma de fogo, foram até a rua Blumenau, vingar o que fizeram com o irmão de Fábio, a vítima Fagner Feitosa de Souza, de 29 anos, que teve sua casa invadida e foi baleado com um tiro no peito na tarde da última quarta-feira (15) enquanto comemorava o seu aniversário, na rua Eldorado, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral.

Quando José Carlos e Fábio chegaram ao local, encontraram os possíveis criminosos que atiraram em Fagner, o que eles não imaginavam era que, os outros dois homens também estavam armados. No local, houve uma troca de tiros e José Carlos foi ferido com um tiro nas costas e outro na perna esquerda. Após o tiroteio, a dupla fugiu do local e Fádabio abandonou o comparsa ferido.

Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que conduziu José Carlos ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).