Socorro evita polemizar sobre confusão entre o Gladson e PP: “eu sei apenas do meu partido”

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) evitou polemizar sobre os últimos acontecimentos envolvendo o governador Gladson Cameli e a direção do partido Progressistas, que anunciou supostamente que o chefe do executivo teria confirmado apoio a candidatura do pré-candidato Tião Bocalom.

“Eu tenho com princípio não me envolver em situações que não me diz respeito. Eu não posso ter nenhuma opinião a respeito de outros partidos. Eu sei apenas do meu partido que é o PSB. A decisão do partido do candidato mencionado [Bocalom] vai tomar ou não diz respeito ao partido e ao próprio pré-candidato”, disse a prefeita ao ser questionada sobre o suposto apoio de Cameli a Bocalom durante a entrega da Ponte do Quixadá, que custou R$ 2,3 milhões e beneficiará milhares de família na região.

Neri reforçou que o governador é alguém que ela aprendeu a admirar e respeitar. “Nós estamos trabalhando de forma integrada e temos convergência em muitos pontos que gera bons resultados, é um trabalho de integração”, frisou a gestora, evitando polemizar sobre o tema.