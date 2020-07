“Resfriamento anômalo” traz temperaturas abaixo da média para o Sul do Acre

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) divulgou nesta quinta-feira (16) boletim meteorológico informando que a chuva deverá ficar dentro dos padrões climatológicos para a região leste do Acre, enquanto a temperatura deverá ficar abaixo da média climatológica sobre sul do Estado em julho, agosto e setembro.

“O Sistema de Proteção da Amazônia diz que a previsão climática indica ´manutenção do padrão de neutralidade quanto às anomalias de Temperatura da Superfície do Mar – TSM no Niño 3.4´ neste trimestre. Contudo indica uma tendência de resfriamento anômalo vindouro, especialmente para as áreas de Niño 1+2 e 3”, informa a Sema.

A região oeste de Rondônia e o pantanal mato-grossense formam, junto com o Acre, um corredor de temperatura diferenciada neste período.

Nas demais áreas da Amazônia Legal a temperatura ficará próximo aos valores médios climatológicos para a região.