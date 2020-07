Mulher de Sergipe é presa no Acre ao tentar levar cocaína para o nordeste

Uma mulher natural do estado de Sergipe, situado na região do Nordeste do país, foi presa nessa quarta-feira, 16, durante uma blitz do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na BR-317. A suspeita tentava sair do Acre levando cerca de 1200 gramas de cocaína para o estado de onde veio.

Os policiais a encontraram quando pararam um táxi para fazer busca entre os ocupantes do veículo, que saíam da fronteira do estado para a capital, Rio Branco. O trabalho da equipe, coordenado pelo delegado Rêmulo Diniz, iniciou uma vistoria nas bagagens dos passageiros. A mulher chamou atenção pelo nervosismo. Em seus pertences havia frascos de gel para cabelo e uma almofada com peso acima do normal.

Quando abriram os objetos, os policiais encontraram pacotes, além de haver substância estranha no forro da bolsa da mesma. Foi constatado que a mulher estava traficando cloridrato de cocaína. A acusada foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde foi descoberto que tentaria levar para o Estado de Sergipe, de onde havia chegado há quatro dias. A mulher que é natural de Sergipe confessou que iria receber pelo serviço de ‘mula’, o valor de R$ 2.000 reais. Pelo delito, poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, podendo ser condenada em até 15 de anos de cadeia.

Com informações do Alto Acre