Jordão é contemplado no projeto Municípios Prato Cheio Para o Desenvolvimento

Jordão está entre os trinta municípios brasileiros contemplados na primeira fase do projeto Municípios Prato Cheio Para o Desenvolvimento , que criou um fundo financeiro para a compra e a distribuição de itens essenciais, como alimentos e produtos de limpeza e higiene.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e em parceria com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação os Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Fundação Banco do Brasil (FBB), a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) e a Fundação Hermann Hering fazem parte do projeto.

Na fase inicial, serão atendidas famílias de municípios com menos de 50 mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo. As doações, por ora, já somam R$ 10,03 milhões.

A meta é que 250 famílias de Jordão recebem 500 cestas básicas no valor de R$ 25 mil.