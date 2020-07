Governo diz que valor da LDO será revisado se arrecadação melhorar

O governador Gladson Cameli disse nesta quinta-feira (16) que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada em sessão remota da Assembleia Legislativa é matéria de grande interesse e representa um benefício para o Acre.

Cameli citou os valores globais da LDO, perto de R$ 6,7 bilhões, e afirmou que o montante será revisado segundo a capacidade de arrecadação.

“Os parlamentares cumpriram o compromisso de votar essa matéria de grande interesse para toda a população do Acre dentro do prazo regulamentar. Isso representa um benefício à nossa comunidade. A LDO traz uma estimativa de um orçamento para o próximo ano de R$ 6,7 bilhões. Mas esse valor será revisto de acordo com a capacidade de arrecadação do Estado no processo de elaboração do PLOA”, disse o governador.

A crise da Covid-19 gerou derrocada na arrecadação geral do Acre.