Em Xapuri, prefeito diz que não haverá problema em “dar passo atrás” sobre medidas de isolamento

Depois de se ver em meio a uma polêmica repercutida pelas redes sociais e motivada pela abertura de igrejas e academias de ginástica em desacordo com o decreto estadual do “Pacto Acre sem Covid”, o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, disse nesta quarta-feira (15) que não haverá problema em dar um passo atrás caso a justiça determine que ele reveja as medidas tomadas.

Na última segunda-feira (13), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Gabinete de Gerenciamento e Enfrentamento de Crise da Covid-19 e das promotorias de todas as regionais de saúde do estado, havia expedido uma recomendação a todas as administrações municipais do Acre, em atenção ao cumprimento das normas do decreto governamental nº 6.206/2020.

O gestor municipal afirmou que a harmonia tem sido a base do trabalho desenvolvido nos últimos quatro meses no combate à pandemia em todo o estado. De acordo com ele, não houve, em nenhum momento, a intenção de “fazer qualquer coisa” de maneira diferente do restante dos outros órgãos e entidades envolvidas no enfrentamento do novo coronavírus.

“A harmonia vai continuar, não vamos contrariar nenhuma recomendação do Ministério Público ou da Justiça. Somos parceiros e todos nós queremos salvar vidas. Vamos conversar, e se for necessário darmos um passo atrás, vamos dar, mas vamos lutar até o fim para provar por meio dos argumentos, com base no que estamos vivenciando aqui que é possível fazer o que vínhamos fazendo em Xapuri”, disse o prefeito.

O prefeito e sua equipe de saúde não concordam com a classificação do município na bandeira vermelha (emergência) do plano de reabertura do governo. O argumento sustentado pela coordenação do enfrentamento à pandemia no município é de que a alta de casos ocorrida após a reabertura de algumas igrejas e academias foi causada, em sua maior parte, pelo acúmulo de exames no laboratório Lacen, em Rio Branco, e não pelas medidas tomadas pelo município.

Nesta quinta-feira (16), quando vence o prazo de 72 horas para que os prefeitos informem se acatam a recomendação do MP, assim como relatem as ações tomadas para o seu cumprimento, a prefeitura realizará mais uma audiência pública virtual para discutir as medidas de prevenção tomadas até o momento, assim como os termos do novo decreto municipal que deverá ser editado até esta sexta-feira (17).

Na atualização do Boletim Municipal da Covid-19 desta quarta-feira (15), Xapuri acrescentou mais cinco casos positivos do novo coronavírus, somando agora 336. Ainda restam 9 exames em análise e 580 pessoas monitoradas em suas residências. As altas médicas somam 230, o que representa 68,4% de cura da doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.