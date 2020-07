Diretoria da FIEAC leva ações e busca fortalecer industria no Juruá 

Agenda incluiu reuniões com diversos setores, ordem de serviço para obras na Unidade Integrada SESI/SENAI e lançamento da oferta de testes de Covid-19 para empresas

O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, acompanhado de diretores da FIEAC e presidentes de sindicatos industriais, esteve no início desta semana em Cruzeiro do Sul, com o objetivo de levar ações, levantar demandas e fortalecer o segmento industrial no Vale do Juruá.

A agenda incluiu reuniões com empresários dos setores mineral, cerâmico, moveleiro, gráfico, panificação e alimentos. Outro importante compromisso foi a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação de um módulo de laboratório da Unidade Integrada SESI/SENAI em Cruzeiro do Sul, bem como o lançamento da oferta de testes de Covid-19, a preço de custo, para industriários da região.

O vice-presidente da FIEAC e presidente do Sindmineral, João Paulo Pereira, avaliou que a ida a Cruzeiro do Sul foi extremamente produtiva. “O Vale do Juruá é uma das regiões mais importantes do Acre e por isso precisamos estar sempre presentes não apenas com a estrutura física que já temos em Cruzeiro do Sul, mas também com nossos diretores. No setor mineral, por exemplo, tivemos reuniões em visitas anteriores e agora levamos retorno para algumas demandas que foram levantadas, além de ouvir necessidades urgentes”, pontuou o empresário.

Já o presidente do Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado do Acre, Márcio Agiolfi, disse que aproveitou a viagem para formalizar a filiação de três empresas do ramo ao (Sindicer-AC). “Isso é um marco, pois não havia até então nenhum empreendimento da região filiado ao Sindicer. Foi também uma oportunidade para discutirmos problemas ambientais que o setor está enfrentando. Os empresários ficaram muito entusiasmados e demonstraram satisfação de ver o empenho da FIEAC e dos sindicatos industriais para encontrar soluções para suas dificuldades”, frisou Agiolfi.

Afonso Boaventura, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Acre (Sindigraf), comentou que, durante a passagem por em Cruzeiro do Sul, esteve em quatro empresas do setor gráfico em busca de novos filiados para fortalecer ainda mais o ramo. “É essencial valorizarmos as empresas da capital e também do interior. E esse é um esforço constante da FIEAC. Prova disso são esses testes de Covid-19, com preços totalmente acessíveis, que estão sendo ofertado pelo SESI às empresas do Vale do Juruá. Parabenizo ao presidente José Adriano e a todos os diretores da Federação pelo esforço que fazem para mitigar as adversidades impostas por essa pandemia”, salientou.

Augusto Nepomucena, presidente do Sindmóveis, exaltou a parceria entre FIEAC, Sebrae e sindicatos industriais para atender demandas e necessidades dos setores cerâmico e moveleiro do Juruá. “Há muitas dificuldades nas questões relacionadas ao licenciamento ambiental, projeto de manejo, licença de operação e outras áreas. Nossa ideia é trabalhar com foco em todos esses entraves, em um esforço conjunto, para ajudar esses empreendedores do Juruá. Essa extensa agenda reforça que a FIEAC está cada vez mais empenhada em prol do desenvolvimento de Cruzeiro do Sul e demais cidades da região”, comentou Nepomucena.

Coordenadora da FIEAC em Cruzeiro do Sul, a empresária Janaina Terças externou sua gratidão pela agenda. “Foi um início de semana muito importante para a indústria do Juruá. Agradecemos ao presidente Adriano e a todos os diretores por essas reuniões relevantes para o setor produtivo de nossa cidade, com destaque para o lançamento da obra de reforma Unidade Integrada SESI/SENAI. Além disso, o Sistema FIEAC também se mostra atento e sensível à toda problemática decorrente da pandemia ao disponibilizar testes de Covid-19 para empresas da nossa região a preço de custo”, assinalou.

Assessoria FIEAC