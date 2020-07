Descarte de exames da Covid-19 já são quase 60% dos testes no Acre

Divulgado na tarde desta quinta-feira (16) o boletim consolidado da Covid-19 no Acre diz que até esta data são 39.917 casos notificados no Estado, sendo que 22.8 -ou 57,2% dos casos descartados. Já outros 16.865 -ou 42,3% do total, estão confirmados.

Segundo o boletim, 215 (0,5%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial por PCR no laboratório Charles Mérieux e também no Laboratório Central do Acre (Lacen).

As notificações no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2 de março de 2020, seguindo até o dia 15 daquele mês em média com 2 notificações diárias, após a confirmação dos primeiros casos.

No dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa e atualmente, apesar das oscilações, parecem tender à estabilidade.