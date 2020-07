Cruzeiro do Sul começa receber doação de plasma para tratamento de Covid-19

A cidade de Cruzeiro do Sul já está recebendo desde o início desta semana as doações de plasma de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus e se curaram. A doação é feita no Hemonúcleo. Podem doar quem já está livre do vírus há mais de 30 dias. O plasma é usado no tratamento de pacientes que se encontram em estado grave da doença.

O plasma é a parte líquida do sangue onde está presente os anticorpos produzidos pelas pessoas que já foram infectadas pelo vírus. Desde o mês de maio a secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) no Acre vem adotando essa técnica. Para doar, o doador deve agendar por meio de um aplicativo e, após agendamento, o doador é direcionado para a coleta.

Podem doar, preferencialmente homens e mulheres que não tenham histórico de gravidez; com diagnóstico confirmado para Covid-19 e não apresentar sintomas da doença há mais de 30 dias e nem ter ficado em estágio grave.