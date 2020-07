Crise leva setor de vestuário do Acre sofrer mais que a média nacional

Os técnicos do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre analisaram isoladamente o grupo vestuário no cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o Brasil e para a cidade de Rio Branco, e calcularam que esse segmento sofre mais os impactos da crise que a média nacional.

“Verifica-se que, na capital do Acre, no acumulado do ano (janeiro a junho), a variação (%) do grupo (-2,24%), ficou um pouco abaixo da variação observado para o Brasil (-1,94%)”, diz o Fórum.

Os dados analisados são referentes ao mês de junho de 2020, foram divulgados pelo IBGE, no último dia 10 de julho.

O Fórum informa que outros detalhes sobre as variações de preços, medidos pelo INPC e IPCA podem ser consultados no Boletim de Preços ao Consumidor, publicados pelo Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.