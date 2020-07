Covid-19 já contaminou mais de 40 bebês abaixo de um ano no Acre

O Acre já teve 42 casos confirmados da Covid-19 em criança abaixo de um ano de idade. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desta quinta-feira (16). Destes casos, apenas um óbito ocorreu em todo o estado nessa faixa etária por complicações da doença.

Na faixa etária de crianças de 1 a 9 anos, o número de contaminados é maior: 216 testes positivos e apenas um óbito. Nesta quinta, o estado atingiu a marca de 16. 865 infectados desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Acre. Das quase 40 mil pessoas que fizeram exame em todos os municípios para detectar infecção pelo vírus, 22.837 testes apresentaram resultado negativo para a doença.

Em contrapartida, o Acre já teve 9.673 altas médicas a pacientes que já se encontram livres do vírus no organismo. Em relação ao número de óbitos, o estado tem até o momento 447 vítimas fatais por conta do vírus. Cerca de 215 testes ainda estão em análise no laboratório Charles Mérieux.