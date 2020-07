Acre registra apenas uma morte em 24 horas por Covid-19

Um dia após registrar oficialmente 10 mortes por complicações da Covid-19, o Acre teve apenas um óbito nas últimas 24 horas decorrente do coronavírus. A informação foi confirmada pelo boletim epidemiológico da secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado no final da manhã desta quinta-feira (16).

A única morte confirmada hoje é de um homem de 63 anos de idade, morador de Cruzeiro do Sul. Com isso, o número total de mortes no Acre chega a 447. Já o número de novos contaminados continua aumentando. De um dia para o outro, foram mais 193 pessoas infectadas, de acordo com a Sesacre. O número total agora de infectados passa de 16.672 para 16.865.

Algumas cidades, como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, não estão realizando exames para detectar infecção pelo coronavírus. Com isso, o número diário de novos casos tem sido menor. Em Rio Branco, a unidade referência no atendimento de pacientes infectados, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Segundo Distrito, apresentou uma redução na procura por atendimento.

Na capital, o fluxo de pessoas que procuram ser atendidas no local já reduziu de 30% a 40%, segundo o médico Charles Souza, que atende desde o período de pico da contaminação do vírus na capital acreana.