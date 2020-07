Acre é onde mais se espera por um benefício do INSS no Brasil

O Acre é onde um trabalhador espera mais para obter um benefício da previdência social. O relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) diz que em maio os acreanos que recorreram ao INSS para obter algum seguro social esperaram 95 dias (quase quatro meses) para ter a resposta definitiva.

“Cumpre registrar que, em maio de 2020, o TMC no Acre (95 dias) ficou acima do limite superior adotado (90 dias). Além disso, no mesmo mês, o referido tempo nos estados do Pará (79 dias), Tocantins (88 dias), Piauí (74 dias), Bahia (77 dias), Sergipe (83 dias) e Alagoas (87 dias) ficou acima do valor previsto (73), mas abaixo do limite superior (90 dias)”, diz o acórdão assinado pela ministra Ana Arraes, no exercíco da presidência do Tribunal de Contas da União.

Com base nesse relatório, a Agência Brasil informa que as agências do INSS em todo o País estão fechadas desde o dia 23 de março, quando o atendimento passou a ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS e também pelo número 135. Pouco antes do fechamento, de fevereiro até maio, os pedidos de auxílio-doença ao órgão, cresceram 123%.

A fila de pessoas que esperavam uma análise de benefícios por incapacidade nesse período passou de quase 245 mil para cerca de 546 mil. Mais, de 90% desses requerimentos eram de auxílio-doença. As informações são de levantamento do Tribunal de Contas da União.

O texto está aberto à considerações sobre o relatório do TCU.