Tribunal de Justiça do Acre prorroga regime de plantão extraordinário até 14 de agosto

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) prorrogou até o dia 14 de agosto o plantão extraordinário. A Portaria Nº 1088/2020, assinada pelo desembargador-presidente Francisco Djalma, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto, leva em consideração a situação de risco pela COVID-19, de cada comarca, e a necessidade de prazo para conclusão das licitações e entrega dos EPI´s e EPC´s, além da readequação das instalações prediais, na forma prevista no Plano de Retomada das Atividades Presenciais.

Até então, a portaria anterior, estabelecia o plantão extraordinário, na modalidade de serviço remoto, até o dia 17 de julho, porém, para garantir a finalização dos procedimentos utilizados para prevenção ao novo coronavírus, em todas as unidades judiciárias e administrativas, a Administração entendeu por estender o prazo para o retorno, no intuito, de garantir a segurança do público interno e externo do Poder Judiciário Acreano.

Mesmo em trabalho remoto, os serviços continuam. Saiba como entrar em contato com o Poder Judiciário Acreano durante a pandemia clicando no link abaixo:

