Sindmed divulga nota de apoio a médica acusada de negar atendimento à paciente

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) divulgou uma nota de apoio à médica Márcia Vasconcelos, acusada em uma nota do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Acre (SINDCONAM) e do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC) que a acusaram de negar atendimento de UTI à paciente no Hospital Santa Juliana.

O Sindmed afirma que Márcia foi vítima de ataques no exercício da profissão e condena a interferência no ato médico, peita por um profissional externo.

Leia a nota:

Nota de apoio

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) vem a público prestar apoio a médica Márcia Odilia Marçal de Vasconcelos que de forma desproporcional e desarrazoada, foi vítima de ataques no exercício de sua profissão.

Os diretores desta entidade disponibilizaram toda a estrutura do Sindicato para a defesa da profissional para que providências jurídicas sejam tomadas, no sentido de garantir a reposição da verdade.

O membros do Sindmed-AC ainda repudiam a tentativa de interferência no ato médico, feita por profissional externo, em um momento crucial no atendimento que é a recepção de paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), causando transtorno em um momento em que profissionais estavam discutindo o caso da paciente, e a melhor forma de atendimento.

A Diretoria do Sindmed-AC