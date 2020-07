Roberto Duarte se reúne com o presidente nacional do MDB

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte, reuniu-se na manhã desta quarta-feira, 15, em Brasília, com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP). Participaram do encontro, o senador Márcio Bittar, a deputada federal Jéssica Sales, o secretário geral do partido no Acre, Aldemir Lopes; o tesoureiro Adalberto Ferreira, o secretário adjunto e ex-deputado federal, João Correia; e o vice-presidente do partido Vagner Sales.

Na oportunidade, conversaram sobre o cenário político e as mudanças na campanha eleitoral em meio ao isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. “Tenho certeza de que o Roberto Duarte simboliza o que o povo espera de todo político: respeito, determinação e responsabilidade. Farei todo o esforço necessário para que o MDB eleja o prefeito da capital acreana”, disse Baleia Rossi.

Segundo o senador Márcio Bittar, a união do partido será fundamental na campanha eleitoral deste ano. “Roberto Duarte já escreveu o seu nome na política do Acre pela atuação que tem. São pessoas assim, com posturas sempre propositivas, que precisamos na gestão de nossas cidades. Reafirmo todo o meu apoio em sua pré-candidatura a prefeito da capital acreana”.

“Sabemos que podemos fazer mais e melhor. Saio da reunião bastante motivado para seguir como pré-candidato a prefeito de Rio Branco. Embora todas as dificuldades impostas pela pandemia, temos um projeto propositivo para a nossa cidade. Mais do que nunca, temos que implementar ações que gerem emprego para a população”, garantiu Roberto Duarte.