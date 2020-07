Rio Branco está entre as capitais com boa nota nas contas públicas

Rio Branco possui o chamado triplo A em gestão de excelência em relação à saúde fiscal do município, é o que diz o levantamento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia, realizado a cada quadrimestre. Os dados foram atualizados pelo órgão no dia primeiro de julho e divulgados essa semana. Das 5.570 cidade brasileiras, apenas 648 têm esta classificação e entre as 26 capitais são apenas 5: Rio Branco (AC); Palmas (TO); Curitiba (PR); Vitória (ES) e Aracaju (SE).

Endividamento, poupança corrente e liquidez são os indicadores analisados pelo estudo. A situação fiscal confortável representa as condições do município de prestar serviços públicos essenciais, ter capacidade de investimentos e mostra que a gestão não está gastando mais do que sua capacidade de pagamento.

A prefeita Socorro Neri reafirmou que apesar das dificuldades econômicas e da restrição de recursos financeiros, agravados sobretudo com a pandemia do novo coronavírus, sua administração tem se empenhado pela responsabilidade no uso dos recursos públicos. Para ela, o indicador mostra que o orçamento é bem aplicado.

“Eu tenho dito que Rio Branco possui um orçamento insuficiente para prover a cidade de toda a infraestrutura necessária, mas temos trabalhado com responsabilidade para não comprometer a situação fiscal do município. É evidente que temos muito a ser feito e melhorado, mas também é sempre muito importante destacar que estamos no caminho certo, seguindo de acordo com o tamanho das nossas pernas, um passo de cada vez, mas sempre com muita firmeza no que queremos. Diferente de outras cidades, grandes e ricos centros urbanos do país, os salários dos nossos servidores não estão atrasados, temos conseguido realizar concursos públicos para a contratação de novos servidores efetivos, pagar os fornecedores em dia e realizar obras de infraestrutura que tanto precisamos”, destacou a prefeita.

Sobre o Triplo A

O Triplo A ou AAA é a classificação mais alta que pode ser atribuída pelas agências de rating (agência de classificação de risco de crédito ou, mais simplesmente, agência de classificação de risco) a um governo ou empresa. Um ativo AAA tem alto nível de credibilidade, pois o governo, empresa ou organização emissora é uma boa pagadora, tem facilidade para cumprir com suas obrigações financeiras e o risco de calote é o menor possível.

Ascom/PMRB