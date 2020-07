“Quem vai ficar comigo vai ter que recuar”, diz Gladson ao se reunir com Bocalom e Mailza

O governador Gladson Cameli se reuniu na manhã desta quarta-feira, 15, com a Senadora Mailza Gomes e o pré-candidato progressista Tião Bocalom. O encontro ocorreu na residência da parlamentar, em Brasília.

Antes de conversar com Mailza e Bocalom, Cameli afirmou ao ac24horas que tem a palavra de partidos e parlamentares que afirmaram que estão com ele visando a elaboração para um projeto para Rio Branco. “Eu recebi a palavra. A minha ideia é fazer uma grande coalizão com partidos e pedi que o PP reconsiderasse alguns pontos. Falei para todos que nesse momento de articulação, o ideial é recuar para fazermos um projeto coletivo”, disse o governador, reforçando que trabalha o nome da prefeita Socorro Neri encabeçando esse projeto.

Sobre o senador Sérgio Petecão (PSD) ser um dos principais influenciadores da pré-candidatura de Bocalom, Cameli afirmou que chamará o parlamentar para conversar e falar de seus planos. “Em breve teremos pesquisas para embasar meus planos, acredito que o senador estará comigo também. Petecão é meu amigo”, disse.

Cameli aproveitou para destacar que a Senadora Mailza Gomes também está fechada em seu projeto e que não existem dúvidas sobre a lealdade dela. “Já havia me alinhado com a Mailza e sei que ela está comigo. Eu entendo que a posição do governador deve ser soberana e espero que os demais entendam”, disse.

O ac24horas apurou que durante o café com Mailza e Bocalom, o governador ouviu e foi ouvido e teria pedido que Bocalom ingressasse em seu projeto. O ex-prefeito de Acrelândia teria falado para o governador que sua pré-candidatura está mantida.