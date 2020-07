Moradora de Rio Branco procura por porco de estimação e caso bomba na internet

A servidora pública, Cibelle Almeida dos Santos, 30 anos, usou sua rede social nesta quarta-feira, 15, para fazer um apelo inusitado: o desaparecimento do seu porco de estimação, o “Dumbo”.

“Dumbo” desapareceu misteriosamente nesta terça-feira, 14. Muito dócio, o porquinho chegou a sua casa com 30 dias de vida e convivia com a família há dois meses.

“Logo fez amizade com meu cachorro e eles brincavam muito. Muito dócil, era só passa a mão nele que ele já deitava no chão de barriga pra cima pra receber mais carinho”, afirmou.

Cibelle Almeida reside no Polo Benfica e pede ajuda para encontrar seu porquinho de estimação. Ao ac24horas, Cibelle revelou que “Dumbo” não tinha nada de “porco”, ao contrário era muito higiênico.

“Ele só fazia as necessidades dele em um lugar, se ele entrasse em casa e ficasse o dia todo dentro de casa ele se segurava, e só ia fazer as necessidades lá no banheiro dele”, revelou.